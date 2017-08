Umfrage: Antifouling und Umwelt

Bis zum 10. Juli 2017 haben Bootsbesitzer und Werftbetreiber noch die Möglichkeit, an der Umfrage zur gewässerschonenden Verwendung von Antifouling-Produkten teilzunehmen. Durchgeführt wird die Befragung von von der Bundesanstalt für Gewässerkunde mit Sitz in Koblenz.

"Die BfG untersucht die Umweltaspekte von Antifouling-Beschichtungen bei Sportbooten im Rahmen des Forschungsprojektes „Minimierung von Umweltrisiken der Antifouling-Schiffsanstriche in Deutschland“. Hauptziel des vom UBA vergebenen und vom BMUB finanzierten Projekts ist die Erarbeitung eines Leitfadens mit Hinweisen zur gewässerschonenden Verwendung von Antifouling-Produkten, der die praktischen Erfahrungen der Anwender berücksichtigt. Dazu führt die BfG eine Umfrage unter Sportbootbesitzern und Bootsservices/Werften durch, in der die Teilnehmer bestehende Empfehlungen und Bestimmungen zur gewässerschonenden Verwendung von Antifouling-Produkten bewerten können. So sollen Praxistauglichkeit und Anwender-Akzeptanz der Empfehlungen beurteilt werden.

Die Teilnahme an der Umfrage erfolgt anonym, ohne Erhebung personenbezogener Daten oder Bootskennzeichen. Die Antworten werden ohne Bezug auf einzelne Wasserfahrzeuge ausgewertet."

Zur Umfrage:



Zur Webseite der Bundesanstalt für Gewässerkunde.



Update: Der Zeitraum der Befragung wurde aufgrund der hohen Resonanz bis zum 10. Juli 2017 verlängert.