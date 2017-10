Ohne die Schmierung durch das Motoröl wäre der Motor innerhalb kürzester Zeit irreparabel beschädigt. Da das Öl einem steten Verschleiß unterliegt, muss es regelmäßig ausgetauscht werden. Durch feinen Abrieb und anderer chemischer Prozesse verliert es seine Schmiereigenschaften. Am einfachsten gestaltet sich der Ölwechsel, wenn das Öl erwärmt wird, da die Fließgeschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt besser ist. Für die Entnahme des Öls gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder wird eine Pumpe am Auslass der Ölwanne angeschlossen und das Öl in einen leeren Behälter gepumpt oder es wird an der Ölwanne abgelassen. Eine weitere Möglichkeit besteht, indem das Öl durch die Öffnung des Ölpeilstabes und einer Vakuumpumpe abgesaugt wird.

Aus dem Handbuch kann entnommen werden, wie viel Öl eingefüllt werden sollte. Anhand der entnommen Menge kann ebenfalls abgeschätzt werden, was nachgekippt werden muss. Zur Schlusskontrolle wird der Ölpeilstab gezogen und der Ölstand abgelesen. Es sollte ruhig etwas gewartet werden, bis das gesamte Öl den Weg in die Ölwanne gefunden hat. Der Ölstand sollte an der oberen Markierung des Peilstabes anliegen. Der Unterschied zwischen der unteren und oberen Markierung beträgt in der Regel einen Liter. Doch Vorsicht: Steht der Motor leicht geneigt, verändert sich der Ölstand auf dem Peilstab.

Während des Ölwechsels bietet es sich an, den Ölfilter ebenfalls auszutauschen

Fotos: Solé Diesel