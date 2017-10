Im Zusammenhang mit einem Ölwechsel sollte auch immer der Ölfilter getauscht werden. Mithilfe des Filterschlüssels wird der Filter vom Motorblock gelöst. Bei diesem Schritt tritt fast immer Öl aus, das schlecht aufgefangen werden kann. Daher am besten die automatische Bilgepumpe deaktivieren, damit das ausgelaufene Öl nicht aus dem Schiff in das Wasser gepumpt wird. Einige schlagen zuerst einen Schraubendreher durch den Filter und lassen ihn gezielt über das Loch in einen Auffangbehälter auslaufen. Der Schraubendreher fungiert darauf als Hebel, um den Filter vom Block zu lösen. Die Kontaktfläche am Motorblock wird gereinigt und die Gummidichtung des neuen Filters mit frischem Öl eingeschmiert. Der neue Filter wird nur per Hand am Motorblock festgeschraubt; der Ölfilterschlüssel wird nicht benutzt. Zum Schluss wird der Ölstand kontrolliert. Wer den Filterwechsel zusammen mit einem Ölwechsel durchführt, sollte im Hinterkopf behalten, dass sich etwas Öl im Filter befand.

Fotos: Solé Diesel