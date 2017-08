Erst bei genauerem Hinsehen lässt sich feststellen, dass die Schwalbennester im vergleich mit der ersten Version nicht mehr offen, sondern mit Plexiglasscheiben verschließbar sind. Spitzt man die Ohren, ist eventuell ein leises Brummen zu hören. Dann ist gerade das Aggregat angesprungen, mit dem die Kühlbox nachgerüstet wurde. Diese wenigen Zugeständnisse an Fahrtenkomfort, die kaum ins Gewicht fallen, erklären, warum die Verdrängung bei beiden Modellen minimal abweicht. Maximal 50 Kilogramm mehr bringt die Club im Vergleich zur Fuoriserie auf die Waage, denn ansonsten sind beide Einrichtungen identisch.

Im Bug liegt eine offene Dreieckskoje, im Salon sind auf beiden Seiten des klappbaren Tisches gepolsterte Bänke eingebaut, die nachts zu vollwertigen Kojen umfunktioniert werden können. Dahinter, an Steuerbord, hat der Navigator sein Reich – mit Blick nach vorn. Noch weiter achtern ist die Nass­zelle untergebracht. Das Besondere an diesem Raum: In seiner Rückwand befindet sich der Einstieg in die große Backskiste, die bis zum Spiegel reicht. Wer sich darin bewegen möchte, muss sich allerdings ordentlich bücken, um voran zu kommen. Das Bad ist auch etwas eng, zumindest für großgewachsene Segler.

Auf der gegenüberliegenden Schiffsseite liegen Pantry und Achterkabine, in der man zusätzlich zur Doppelkoje einen Extrasitz vorfindet. Darüber hängt ein Kleiderschrank aus Segeltuch.

Bei allen Italia Yachten spielt Leichtbauweise eine wichtige Rolle, besonders aber bei der IY 9.98, anders wäre sie nicht konkurrenzfähig. Gefertigt wird in Sandwichbauweise unter Verwendung von Vinylesterharz und mit Schaum als Distanzmaterial. Gewichtsersparnis gelingt unter anderem auch durch Möbelreduktion. Auf den Einbau fester Kleiderschränke wurde ganz verzichtet. Ähnliches gilt für die Bettkästen im Salon, die einerseits zum Lagern des Wassertanks, andererseits für die Unterbringung der Batte­rien genutzt werden. Begrenzter Stauraum ist jedoch nichts Ungewöhnliches auf Schiffen dieser Größe, schon gar nicht, wenn sie besonders schnell vorankommen sollen.

Die Farbkombination aus hellgrau für die Polster und Bodenbretter und weiß für Innenschale und Möbelmodule, wirkt modern und einladend, die feinen Holzkanten sorgen für ein Kontrastprogramm, das an klassische Yachten erinnert.

Text und Fotos: Silke Springer

