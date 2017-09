hanseboot wird eingestellt

Was in den letzten Wochen bereits in der Gerüchteküche geisterte, hat sich jetzt bestätigt. Die Ende Oktober 2017 stattfindende hanseboot wird die letzte gewesen sein. Die Hallenmesse soll durch eine In-Water-Boatshow auf der Elbe ersetzt werden.

Aus der Pressemitteilung:

Die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) stellt ihre Wassersportmesse hanseboot nach der Veranstaltung 2017 ein und plant ein neues Format auf der Elbe. „Der Konzentrationsprozess im Wassersportmarkt, ausgelöst durch die Finanzkrise im Jahr 2008, hat sich auf der hanseboot negativ bemerkbar gemacht und zu sinkenden Aussteller- und Besucherzahlen geführt“, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH. „Dennoch bleibt Hamburg ein attraktiver Standort für eine Wassersportausstellung. Die HMC arbeitet gemeinsam mit der Stadt und dem Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verband, dem ideellen Träger der hanseboot, an einer In-Water Boat Show in der Hansestadt.“

Die Entscheidung, die Hallenmesse hanseboot einzustellen, ist von der HMC nach sorgfältiger Prüfung unter unternehmerischen Gesichtspunkten getroffen worden. „Dabei haben wir uns auch intensiv mit Vertretern der Branche ausgetauscht“, so Bernd Aufderheide. „Selbstverständlich möchte man so eine Traditionsmesse erhalten, wir können uns aber nicht von Emotionen leiten lassen.“

Das neue maritime Event wird Hamburg um eine weitere Attraktion bereichern. „Wir blicken bei der Arbeit an dem Konzept sehr genau auf den Markt“, erklärt Aufderheide. „In-Water Boat Shows finden europaweit sehr großen Zuspruch bei Ausstellern und Besuchern.“ Darunter auch die von der Hamburg Messe und Congress GmbH veranstaltete hanseboot ancora boat show in der ancora Marina in Neustadt/Schleswig-Holstein.

„Es ist natürlich bedauerlich, dass die hanseboot nicht fortgeführt werden kann“, sagt Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch. „Die Idee, eine In-Water Boat Show auszurichten, begrüße ich sehr. Es ist ein zeitgemäßes Format und passt sehr gut zu Hamburg. Schließlich haben wir schon einige erfolgreiche Veranstaltungen auf dem Wasser, wie den Hafengeburtstag. Ich unterstütze die Idee einer neuen Wassersportveranstaltung in unserer Hansestadt.“

Zum Abschied von der hanseboot bietet die Hamburg Messe und Congress allen Besuchern eine besondere Vergünstigung an: Zur ersten Veranstaltung im Jahr 1961 zahlten die Besucher sechs D-Mark für eine Eintrittskarte. 2017 kostet das Ticket pro Person drei Euro.