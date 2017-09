Wer in das Innere des Hanseat hinabsteigt, bekommt ein Interieur in matt lackiertem Massiv-Teak (teils auch furniert) zu sehen, das doch weit über dem Durchschnitt des damaligen Großserienbaus lag. Großzügig gestaltet, bleibt das abgetrennte Vorschiff Eignern vorbehalten. Neben einer verblendeten V-Koje mit vollwertigem Kleiderschrank, zwei Hängeschränken und offenen Ablagen liegt hier (wiederum separiert) auch eine Nasszelle, die neben emailliertem Waschbecken, WC und ausreichend Stauraum schon über eine Dusche verfügte. Frühe Versionen des A 37 besaßen ein zweites WC, das eindeutig zu eng war und so sinnigerweise schnell einer großen Achterkoje mit Schrank wich. Steuerbords davor liegt die fahrtentaugliche Navigation mit integriertem Kartenfach und platzsparend-einschwenkbarem Sitz. Nah am Niedergang konnten Steuermann und Navigator schnell über Kartendetails kommunizieren.

Ein Blickfang ist die offen gehaltene U-Pantry gegenüber. Sie beherbergt neben halbkardanisch aufgehängtem Gasherd mit Ofen, Niro-Doppelspüle und gut isolierter Kühlbox auch ein großes Staufach für Lebensmittel sowie zahlreiche Schränke bei ausreichend Bewegungsfreiheit und Belüftung, sodass hier tatsächlich gekocht werden kann – nicht selbstverständlich zu Zeiten, in denen sich das seglerische Selbstverständnis kulinarisch noch vorrangig in Konservenkonsum ausdrückte. Zentraler Lebensraum ist der asymmetrische Salon mittschiffs, in dem bis zu sechs Segler dinieren können. Mehr sollten es ohnehin nicht sein. Zwar sind die Rücklehnen zu Salonkojen umklappbar, aber nach heutigen Komfortvorstellungen eignet sich der A 37 eher für eine vierköpfige Familiencrew, die dann in zwei Doppelkojen ohne Umbaumaßnahmen schläft. Eine zweite Achterkoje gab es zugunsten einer großen Backskiste noch nicht. Zu aufwendig (aus-)gebaut, war der Hanseat nicht für den aufkommenden Chartermarkt gedacht, sondern stets als gehobene Fahrtenyacht für den solventen Mittelstand.

Insgesamt gibt sich das Interieur zwar holzlastig, aber nicht zu höhlenartig und dunkel: Seitenwände wurden gewegert, die Decke mit weißem Vinyl und Teakleisten abgehängt, was zusammen mit den weißen Resopalflächen der Pantry für aufhellende Momente sorgt. Zudem bringen zahlreiche Fenster und Luken schon viel Licht und Luft. Teppiche wie noch in der ersten Hanseaten-Ära hat der A 37 hinter sich gelassen. Das Holzfinish ist vorbildlich, Details durchdacht, der Stil konservativ-maritim – ein unaufgeregtes Understatement. Manch einem mag das überholt vorkommen. Letztlich ist es aber vor allem eines: hanseatisch.

