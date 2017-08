Schon der erste Eindruck offenbart, dass die Najad 370 wohnlich weit über dem Durschnitt lag. Das fängt mit dem abgetrennten Achterschiff an. Najad verbaute hier eine luxuriöse Eignerkabine mit drei Seitenfenstern und belüftendem Oberluk. Sämtliche Seitenwände sind in einheitlich gemasertem Mahagoni vertäfelt, die Decke wurde in weißem Kunstleder und Holzpaneelen abgehängt. Zwei große Stauschränke plus Schminkspiegel untermauern den Anspruch eines Schlafgemachs zur See. Begehbar war es von backbord, vorbei an einer langen Längspantry, die mit großem Kühlschrank (160 Liter), zweitem Eisfach, Doppelspüle, Ofen und 4-flammigem Gasherd und diversen Stauschränken weit mehr bot als damals üblich. Übernommen wurde das Prinzip der begehbaren Achterkajüte schon von der Vorgängerin Najad 343, hier hinsichtlich Stehhöhe und Aufteilung allerdings perfektioniert.

Der zentral gelegene, laufruhige 4-Zylinder (Volvo Penta MD 22) treibt das Schiff per Welle an und verfügt über 48 PS. Fahrtentauglich, genau wie die beeindruckend großen Tanks von 275 Liter Diesel und 450 Liter für Wasser. Steuerbord am Niedergang liegt eine Nasszelle, die mit Pump-WC, Waschbecken und Nassschrank zwar über alles Notwendige verfügt – nicht jedoch über eine Dusche. Der Grund: Najad hatte einen separaten Duschraum vor dem großen asymmetrisch angeordneten Salon installiert – damals ein Novum und für Fahrtentörns in entlegene Schären ein überlegtes Komfort-Kriterium. Ihm vorgelagert liegt abgetrennt eine vollwertige V-Koje, die Stauraum für Segel unter den Kojen beherbergt und sich durch Seitenwegerungen, gerahmte Hängeschränke und eine liebevoll abgehängte Decke auszeichnet.

Ähnliches gilt für das gesamte Schiff. Das Holzfinish sei beispiellos, meint Eigner Karl Brocke, selbst als Vertriebler für Möbel Zeit seines Lebens tätig: „Während der Bauphase war ich vor Ort in Henån, habe aber in den drei Tagen trotz Wollens nichts finden können. Spaltmaße, Finish, Maserung – der Mahagoni-Ausbau war makellos und weit über Mittelmaß.“ Für diese Detailversessenheit bis hin zur Perfektion war Najad einst berühmt und vielleicht war auch das ein Grund für die viel später zeitweilig strauchelnde Werft.

Wer eine hochwertige Fahrtenyacht um 100.000 Euro sucht, ist mit der Najad 370 noch immer gut beraten. Zwar sind die Leichtwindeigenschaften nicht mit denen moderner Konstruktionen vergleichbar. Dafür bekommt man ein zuverlässiges Allwetterschiff mit großem Namen, das hinsichtlich ihrer exklusiv-langlebigen Bauweise eben noch immer weit vor vielen heutigen Serienyachten segelt.

Der vollständige Test des GFK-Klassikers in Ausgabe 7/2017

Text: Hinnerk Stumm