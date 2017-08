Mit der bootsbauerischen Perfektion heutiger Luffen kann die 44er nicht mithalten. Dennoch präsentiert sich das matt lackierte Mahagoni-Interieur in einer soliden skandinavischen Handwerksarbeit. Schon damals galt das Werftcredo, das Eignerwünsche selbstverständlich berücksichtigt wurden. Zusätzliche oder veränderte Schränke (wie hier im Salon) sind so möglich, einige Boote wurden auch als kostensparende Kaskos zum Selbstausbau ausgeliefert – das Grundlayout blieb laut Werft aber über die Jahre erhalten.

Steuerbords am Niedergang findet sich eine fahrtentaugliche L-Pantry mit Ofen, Gasherd, Niro-Spüle und Kühlbox. Direkt dahinter: eine begehbare Backskiste, die zur Not auch als Koje genutzt wurde. Eine voll ausgekleidete Achterkabine liegt steuerbords hinter einer geräumigen Navigation in Fahrtrichtung und einem praktischen, offenen Stauschrank. Der asymmetrische Salon mittschiffs bietet trotz flachem Oberdeck schon 1,90 Meter Stehhöhe – und sechs Seglern genug Platz.

Die Sofas können durch klappbare Rückenlehnen zu Kojen umgebaut, der Tisch komplett demontiert werden, sodass hier Platz für Segel im Regatta-Modus entsteht. Ähnliches gilt für die V-Koje. In der Race-Version wurden hier vier Rohrkojen installiert. Die meisten 44er kamen aber wie diese mit einer solide ausgekleideten Eignerkabine und offenen Ablagen. Das Vorschiff ist vom Salon abgetrennt und offeriert neben einem wirklich großen Kleiderschrank eine separierte Nasszelle, die neben Pump-WC optional schon mit einer Dusche ausgestattet war. Die Dusche zeigt ein Umdenken beim Regattasegler Olufsen, war die 44er doch klar als komfortable, große Schwester zur 37 positioniert. Schon längenbedingt bietet sie deutlich mehr Raum unter Deck – wenngleich dieser wegen der geringen Breite natürlich nicht mit dem Raumvolumen moderner 44 Fuß-Yachten vergleichbar ist. Der gestiegene Komfort-Anspruch findet sich auch im Finish: Sämtliche Decken und Seitenflächen sind mit Oregon-Pine ausgekleidet, Schränke gerahmt und Ablagen wurden mit gerundeten Schlingerleisten versehen – sofern es sich um einen Werftausbau handelt. Wer an einen Kasko-Ausbau gerät, sollte genauer schauen: Das Eignergeschick entschied dann mit über die Ausbauqualität.

