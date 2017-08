Die Art des Faltens unterscheidet sich bei den meisten Rädern kaum. Im Lenkrohr sitzt ein Spannhebel mit Gelenk, mit dem der gesamte Lenker nach unten schwenkt und anschließend am Vorderrad anliegt. Im Hauptrohr sitzt das nächste Scharnier, sodass das Rad in der Länge auf die Hälfte zusammenschrumpft. Einzig das Bernds besitzt ein starres Hauptrohr, das sich übrigens tatsächlich positiv in den Fahreigenschaften auswirkt.

Obwohl die Mechanik nicht außerordentlich kompliziert anmutet, tüfteln die Hersteller seit Jahrzehnten an diesen Verbindungen. Jegliches Spiel im Gelenk muss unterbunden werden, sonst verliert der Rahmen seine Steifheit. Die Hebel werden mit kleinen Sicherungen daran gehindert, plötzlich aufzugehen. Damit die Spannhebel beide Rahmenteile möglichst stark gegeneinander pressen, müssen die Hebel immer wieder nachgespannt werden. Über ein Gewinde lässt sich die Spannung wieder erhöhen. Die Ausnahme bildet das kleine Rad von Brompton, das auf Knebelschrauben setzt. Diese muten zwar nicht zeitgemäß an, aber der Rahmen wird bei jedem Entfalten erneut gespannt. Eine weitere Besonderheit des Brompton stellt die Möglichkeit dar, die Hinterradschwinge unter den Hauptrahmen zu kippen. So entsteht zusammengefaltet ein sehr kleines Paket, das durch die Sattelstütze zusammengehalten wird. Am Sattel lässt es sich anschließend tragen.

Das Bernds lässt sich auch so zusammenfalten. Das zusammengefaltete Paket trennt die günstigen von den teuren Rädern. Zusammengefaltet neigen die günstigen Vertreter wieder dazu, sich zu entfalten und umzukippen. Transportsicherungen, die beide Rahmenteile zusammenhalten, gibt es nicht. Nur bei SVB/Seatec liegt ein Klettband bei. Anders bei Tern und Dahon, deren Rahmen durch starke Magnete zusammengehalten werden. Bei Dahon liegt der Lenker zwischen den beiden Rahmen, bei Tern außen und wird durch einen Gummistropp daran gehindert auszubrechen. Zusammengefaltet lassen sich nur die Räder über 300 Euro gut tragen und transportieren.