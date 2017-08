Die nötigen Führerscheine und Funkzeugnisse im Ausland

In Europa wird in den meisten Ländern kein Funkzeugnis verlangt. Skipper können auch mit alten Lizenzen fahren. Ausgenommen ist Kroatien: Hier benötigt man ein Funkzeugnis. Achtung: Schein im Original mitnehmen! Ein großes Charterunternehmen berichtet, dass Kunden, die nur eine Kopie dabei hatten, nicht eher den Hafen verlassen durften, ehe sie in einem Crashkurs das kroatische Patent erworben hatten. Laut Aussagen der ortsansässigen Basen ist schon das „Beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis“ in Kroatien ausreichend.

Einige europäische Länder passen sich allerdings den neuen Funkregelungen an und sind jetzt mit Deutschland auf einem Niveau. England, Schweden, Niederlande und Belgien verlangen von den Charterkunden je nach Ausstattung des Schiffs die entsprechenden Befähigungsnachweise. Ist eine ältere Anlage an Bord, genügt das Beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis, ist es ein Gerät mit DSC-Controller, wird das SRC verlangt. Nach Aussagen der Vereinigung deutscher Charterunternehmen VDC ist "im Allgemeinen anzunehmen, dass mehr Länder Jahr für Jahr nachziehen und sich der EU-Harmonisierung anpassen. Es sei also jeder gut beraten, so bald wie möglich das SRC nachzuholen.