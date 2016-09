Unanständige Gedanken

Der Segler an sich …

… ist ja auch nur ein Mensch. Und als solcher hin und wieder Opfer seiner eigenen Fantasien. Man kennt das aus allen Lebensphasen und weiß: Das ist normal. Jedenfalls eigentlich. Tatsächlich jedoch gibt es Grenzen, die besser eingehalten bleiben. Heißt in der Praxis: Vieles darf man denken, aber bei weitem nicht alles sagen. Naja, die gesellschaftlich normierten Freiheiten werden die der Gedanken wohl nie einholen.

Die Rüm Hart tuckert ihren Chef brav mit ruhiger Drehzahl und mäßigen fünfeinhalb Knoten den Prinses Margrietkanaal hinunter. Überführungstörn ist angesagt, na eigentlich eine Rücküberführung in heimatliche Gefilde. Und bereits an dieser Stelle wird’s kritisch: Darf ein Deutscher sein Nachbarland im Nordwesten als Heimat bezeichnen? Bricht er damit nicht das eine oder andere Tabu? Tatsache ist aber, dass sich unser Skipper in den Niederlanden und speziell in Friesland sehr wohl fühlt, was soll er also machen? Gut, er könnte sich damit herausreden, dass das ja nur vor dem seglerischen Hintergrund gilt (was nicht ganz stimmt). Und dass das nur eine sehr einseitige Beziehung sei, denn allein bei der Landessprache hapert es gewaltig (was total stimmt, nur seine Bierbestellung erledigt er mittlerweile mit einiger sprachlicher Eleganz).

Noch schlimmer aber wird es, wenn er der heutigen Generation von Bewusst-Ernährern kleinlaut gesteht, dass er sich diebisch auf ein rustikal gefülltes Borrelplankje freut. Am liebsten mit ordentlich Bitterballen und Frikandellen drauf, ein paar Oliven und Käsewürfel. Das ist heutzutage ober-pfui, ein schwerer Frevel. Dabei könnte es sogar sein, dass das alle Anforderungen nach einer vegetarischen Ernährung locker erfüllt, denn kein Mensch weiß, was in den Friteusenkugeln und -stangen wirklich enthalten ist.

Der Gipfel aller Unanständigkeit aber geistert ihm nicht erst seit heute im Hirn herum. So eine Kanalfahrt mit eintausendsiebenhundert Umdrehungen - segeln geht ja nicht, der Mast liegt schon am Zielort - ist atmosphärisch und akustisch allerdings auch die geeignete Hintergrundkulisse für derlei Schweinereien. Ist es also die uneingeschränkte Sicht nach vorn? Vielleicht die konstante Geschwindigkeit und die meditativ-dauerhaften Formen der Bug- und Heckwelle, die mit monotoner Geräuschkulisse an die Uferböschung rauschen? Oder die Tatsache, dass diese Art der Fortbewegung seiner Neigung zum sparsamen Umgang mit allen körperlichen Kräften durchaus entgegenkommt?

Man weiß es nicht genau, und er selbst scheint am meisten erschrocken über sein sündiges Gedankengut. Aber tatsächlich könnte er sich vorstellen, irgendwann - später - ganz vielleicht - zur … darf man das wirklich denken? … Motorbootfraktion zu wechseln. Wissen darf das natürlich keiner seiner stahlharten Seglerkollegen, die ihrem aktuellen Schiff beim Neptun versprochen haben am Mast aufrecht stehend alles Zeitliche, Irdische und Nautische zu segnen. Na gut, zumindest im Cockpit den letzten Atemzug zu tun, Pinne und Schot in den sterbenden Händen haltend. Sofort würden sie ihn kielholen, teeren, federn und anschließend mit Schimpf und Schande aus ihren Reihen verstoßen.

Wenn es wenigstens die altersbedingte Totalaufgabe des maritimen Daseins wäre. Aber der Wechsel der Fronten ausgerechnet zu den verfeindeten Motorbrazzen, die bei Seglern für alles Unseemännische und Prollige herhalten müssen (sogar noch vor den Charterern) - nein, sowas darf man nicht einmal im Ansatz denken.

Also wird er seine unanständigen Fantasien für später aufheben, für bessere Zeiten. Wenn zum Beispiel die Freizeitskipper am Ende des aktuellen Trends merken, dass sie sich mit ihren segelnden Vollautomaten genauso weit vom Ursprung der Seefahrt entfernt haben wie die Motorkollegen. Dann fallen alle Schamgrenzen und es ist Zeit für eine neue Rüm Hart - mit dreifuffzig Durchfahrtshöhe