Am 02. Mai 2016 startete die Einhand-Regatta The Transat Bakerly vor Plymouth, England in Richtung USA. Ziel ist das etwa 3.000 Seemeilen – je nach gewähltem Kurs auch weiter - entfernte New York auf der anderen Seite des Atlantiks. 25 Skipper segeln um den Sieg in fünf Klassen:

Die ‚Ultimes’ sind Giganten der Meere, formelfreie Hochsee-Renntrimarane. In dieser Klasse treten drei Skipper an.



Die ‚IMOCA 60’, früher als ‚Open 60’ bekannt, ist eine Einrumpf-Konstruktionsklasse, bei der bestimmte Parameter festgelegt werden, nach denen sich die Konstrukteure beim Bau zu richten haben. Sechs Skipper bilden das Starterfeld.



Die Klasse der ‚Multi50’ besteht aus fünf Teilnehmern. Die Eckdaten der Mehrrümpfer lauten: maximale Länge 15,24 Metern, maximale Breite 15,24 Metern, maximaler Tiefgang 3,50 Meter, maximale lichte Höhe 23,77 Meter.



Das größte Feld im Transat Bakerly bildet mit zehn Yachten die ‚Class 40’. Es handelt sich um eine Konstruktionsklasse, die um das Jahr 2005 vorgestellt wurde und seitdem stark gewachsen ist. Im Feld dabei die Deutsche Anna-Maria Renken auf Nivea.



Die fünfte Klasse ist im eigentlichen Sinne keine Klasse: Sie hat nur einen Starter und der segelt auf einem 52 Jahre alten Holzboot außer Konkurrenz. Der Skipper ist allerdings kein Unbekannter: Es ist der Franzose Loick Peyron, einer der erfolgreichsten Hochseesegler der Welt. Das Boot mit dem er teilnimmt ist auch keine Unbekannte: Auf Pen Duick 2 segelte 1964 die Segellegende und französischer Nationalheld Eric Tabarly und siegte bei der ersten Ausgabe des Transat. Genau daran erinnert Peyron mit seiner Teilnahme. Wie Tabarly vor einem halben Jahrhundert, wird auch Peyron ohne elektronische Helfer wie GPS und Plotter navigieren.



Zwei Tage nach dem Start gibt es inzwischen die ersten Ausfälle zu beklagen. Drei Skipper beendeten die Regatta vorzeitig:

Die ‚Class 40’ VandB von Skipper Maxime Sorel kollidierte bei Tag und guter Sicht mit einem Containerschiff und musste auf Grund von Schäden am Rumpf nach Frankreich zurückkehren. Sorel selbst blieb unverletzt.

Der Führende der ‚Multi50’, Erwan Le Roux auf FenêtréA–Cardinal, erlitt bei Geschwindigkeiten um die 25 Knoten strukturelle Schäden am Backbordrumpf und musste umkehren.

Sébastien Josse hatte ebenfalls Pech. Auf See nicht zu reparierende Schäden am Großsegel seines ‚IMOCA60’ Edmond de Rothschild zwangen ihn zum Abbruch des Rennens.

www.thetransat.com