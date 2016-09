SSL: Starboote auf der Alster

Nach fünf Renntagen setzte sich das französische Team von Xavier Rohart und Pierre-Alexis Ponsot auf der Außenalster durch und gewann den mit circa 22.000 Euro dotierten ersten Platz des City Grand Slams der Star Sailors League. In dem aus 86 Booten bestehendem Feld segelten zahlreiche Olympiagewinner und Weltmeister. Das französische Duo behielt im letzten Rennen, dem Medal Race, die Nerven, als eine Bö mit 20 Knoten durch das Feld der vier Finalisten fegte. Negri und Lambertenghi aus Italien schossen in den Wind, während das Siegerduo seinen Vorsprung ausbauen konnte. „Es ist besonders toll, weil es so hart erarbeitet ist“, sagte Xavier Rohart im Anschluss. „In diesem Feld musste man damit rechnen, sowohl Erster als auch Letzter zu werden (...)Wir haben vier Jahre lang für die Olympischen Spiele in London zusammen trainiert und obwohl wir einige passable Ergebnisse einfahren konnten, haben sich das richtige Gefühl und der große Erfolg nicht eingestellt. Wir hatten da noch eine Rechnung offen. Mit dem neuen Format der Star Sailors League haben wir jetzt die Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen und damit erfolgreich zu sein. Es ist wunderbar, das wieder zusammen tun zu können.“



Die Star Sailors League

Kein Boot präsentierte den Olympischen Gedanken so viele Male wie das 1906 entworfene Starboot. Von 1932 bis 2012 segelten die Nationen, abgesehen von einer Unterbrechung 1976, in dem Kielboot um die olympischen Medaillen. 2011 folgte dann der Schock, als die ISAF (International Sailing Federation, heute: World Sailing) das Boot aus dem Programm für die Olympischen Spiele 2016 in Rio strich. So segelt in diesem Jahr kein Kielboot in Rio. Bis dahin brachte die Starbootklasse zahlreiche hochkarätige Segler und Legenden hervor. Nach den Olympischen Spielen 2012 fehlte den erstklassigen Seglern ein Ziel und die Klasse drohte an Bedeutung zu verlieren. Daher gründete Xavier Rohart 2013 die Star Sailors League (SSL) und orientierte sich dabei an einem Erfolgsmodell aus einem ganz anderen Sport: Tennis. Analog zur ATP-Tour sammeln die Star-Segler der SSL auf zahlreichen Regatten weltweit Punkte und werden in einer Rangliste erfasst. Die Punkte werden anhand einer Formel errechnet. Wie im Tennis sind die Höhepunkte sogenannte Grand Slams. Den Auftakt bildete im September 2015 der erste Lake Grand Slam in der Schweiz. Als zweiten Grand Slam führte die SSL in diesem Jahr den City Grand Slam ein. Erster Austragungsort: Hamburg.

Der City Grand Slam

Keine 24 Stunden nach Öffnung der Meldeliste war die Alster auf dem Papier voll. Beinahe 90 Crews aus der ganzen Welt meldeten für die Veranstaltung. Der Norddeutsche Regattaverein (NRV) übernahm die Regattaleitung. Auch zahlreiche deutsche Teams nutzten den Heimvorteil. Die aussichtsreichsten Teilnehmer aus deutscher Sicht waren Robert Stanjek und Frithjof Kleen sowie Johannes Polgar und Markus Koy. Erste wurden 2014 Weltmeister, Polgar und Koy sind ehemalige Europameister.

Eingeteilt in drei Startgruppen segelte das große Feld ab Dienstag um die Qualifikationen für die Finalrennen. Am Donnerstag erfolgte der erste Cut im Feld. Nur die besten 30 Teams der Gesamtwertung gingen am Freitag an den Start. Zum ersten Mal setzte auch ein konstanter Wind mit knapp 12 Knoten aus Ost ein. Von den 30 Booten können nur die besten zehn Boote die nächste Runde erreichen. Die fünf Wettfahrten wurden daher kämpferisch ausgetragen. Gerade in der letzten Wettfahrt unter den 30 Teilnehmern am Samstag kämpften drei Teams verbissen um den zehnten Platz, um in die KO-Runde einziehen zu können. Unter ihnen auch Stanjek und Kleen, die gleich nach dem Start die Führung übernahmen, sich aber für die falsche Seite des Kurses entschieden und so nur auf den zwölften Gesamtrang kamen. Aus deutscher Sicht schafften es Polgar und Koy und Michael Koch und Carsten Witt in die KO-Runde. In den nächsten Rennen ging es um alles. Nach jedem Lauf schieden weitere Teams aus. Im Viertelfinale traf es dann Koch und Witt. Im Halbfinale Polgar und Koy, die den Finaleinzug um weniger als eine Sekunde verpassten. Das Finale wurde dann noch von vier Mannschaften ausgetragen: Rohart und Ponsot aus Frankreich, Negri und Lambertenghi aus Italien, Melleby und Revkin aus Norwegen und den USA sowie Kusznierewicz und Zycki aus Polen. Nach der kuriosen Bö, die die Italiener auf die Seite legte, siegten dann die Franzosen und damit der Mann, der das Konzept der SSL einst ersonnen hat.