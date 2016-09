Skippertraining: Formate und Anbieter

Skippertraining



Sarres-Schockemöhle, Kurse im IJsselmeer und Mittelmeer, www.sarres.de

Well Sailing, einwöchige Trainings auf der Ostsee, www.well-sailing.de



So Long Yachting, Skipper- und Schwerwetter-Trainings auf Nordsee, Ostsee und in der Adria, www.solong.de



Charterzentrum Heiligenhafen, Wochenend- und Wochen-Skippertrainings, auch speziell für Frauen, www.charterzentrum.de

Mola, Skippertraining auf der Ostsee, auch speziell für Frauen, auch Kurse mit Funk-Ausbildung, www.mola.de



DHH, Wochenend- oder einwöchige Skippertrainings, auch speziell für Frauen, auf der Ostsee und dem Mittelmeer, www.dhh.de

Goor: Einwöchiges Intensiv-Skippertraing auf der Ostsee für Segler ab SKS-Niveau, www.goor.de

Sailaway: Manöver- und Skippertraining auf der Ostsee, www.sailaway.de



manoevertraining.de, Kapitän Hilmar Knops kommt zur mindestens zweitägigen Schulung auf die eigene Yacht oder die Charteryacht, www.manoevertraining.de

Segelzentrum Elba, einwöchige Trainings ab Elba, www.segelferien.de

Segelclub Elba, ein Törn dauert eine Woche und vermittelt Skipperwissen, www.segel-club-elba.de



Stuis Törns, einwöchige Trainings in der Adria, www.stuis-toerns.de

Sail & Surf Overschmidt, Skippertraining auf Gran Canaria, www.segelschule-grancanaria.de



huw Yachtcharter, verlängertes Wochenende oder eine Woche Auffrischungs-Training im Mittelmeer, www.huw-yachtcharter.de



Real-Sailing, Hafenmanöver, Nutzung der Bordinstrumente, Segeltraining, u.a. nachts und mit Spi, www.real-sailing.de

RR Yachting, kurzes Manöver- und Navigationstraining vor Beginn des Törns auf der gecharterten Yacht, ab Workum/Friesland, www.rr-yachting.de



Charterzentrum Kappeln, Skippertraining und Chartertraining (jeweils drei Tage) an der Schlei, www.charterzentrum-kappeln.com

Sicherheitstraining



Kreuzer Yacht Club: ISAF-zertifiziertes Training im Trainingszentrum der Marine in Neustadt i.H., www.kycd.de



Well Sailing: Wird anerkannt als Modul für das ISAF-Zertifikat und für Traditionsschiffer, In Zusammenarbeit mit der DGzRS Heiligenhafen und dem Kreuzer Yachtclub Deutschland, www.well-sailing.de



Yachtcharter Grünke: Umgang mit Rettungsmitteln, Notsignalen, Sicherheitseinweisung, www.yc-gruenke.de

Real-Sailing: Einwöchiger Intensivtörn inklusive Nachtfahrten, Nutzung von Signal- und Rettungsmitteln etc, www.real-sailing.de



Sailing Island: Zweitägiges Training in Theorie und Praxis, ISAF-anerkannt, www.sailingisland.de

Sarres-Schockemöhle: Eintägiges Training, dessen Fokus auf Radar, Leckdichtung und Maschinentechnik sowie Brandbekämpfung liegt, www.sarres.de