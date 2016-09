Seniorenhafen

Der Segler an sich …

… ist ja auch nur ein Mensch. Und als solcher von Beginn an mit einem Verfallsdatum versehen - als Segler, als Mensch sowieso. Jeder weiß es, jeder verschiebt dieses Wissen in die hinterste Ecke. Aber irgendwann knacken Knie, Hintern und Rücken so laut, dass Segeln nur noch mit alarmierender Geräuschkulisse stattfindet. Wenn überhaupt.

Auch unser Rüm Hart-Skipper kann davon ein Lied singen, naja zumindest die erste Strophe. Wie der Text weitergehen wird, kann er nur erahnen und keine der möglichen Szenarien lässt ihn so recht frohlocken. Und ob’s noch eine Langspielplatte wird? Er weiß es nicht, und das ist auch gut so.

Solche ebenso trivialen wie tiefsinnigen Gedanken lassen sich am besten zusammen mit den Kumpels denken. Man sitzt im Bauch des Zwarte Tijger, eines urgemütlichen Plattbodenschiffes. Der Chefkoch hatte Spaghetti mit Knofi und Pesto gezaubert und der Rotwein erste Ungenauigkeitsflecken auf der Papiertischdecke hinterlassen. Der Traubensaft ist gut bemessen und so wird’s unausweichlich ein philosophischer Abend. Sechs Männer, sechs völlig unterschiedliche Perspektiven auf das hoffentlich erreichbare Seniorendasein. Der eine will arbeiten bis zum Umfallen, der andere bis dahin lieber segeln. Der nächste auf jeden Fall Musik machen, bis ihm die Finger mit einem letzten Akkord von der Klampfe rutschen. Der vierte ist sich mit Hinweis auf Mick Jagger und den örtlichen Apotheker sicher, auch mit 80 noch ein - nun ja - aktives Eheleben führen zu können und Nummer fünf nimmt sich vor, das Seniorenheim aufzumischen. Nur der Smutje, im richtigen Leben Architekt, hält die Klappe und sich vornehm zurück.

Dann schiebt er die schmutzigen Teller zur Seite, nimmt einen Bleistift und fängt an, auf der Tischdecke rumzumalen. Ein Hafenbecken entsteht, eine kleine Steganlage mit einem zentralen Steiger. Wow, die Truppe kommt in Fahrt und hat den Köder aufgenommen. Zehn Minuten später liegt, gut vertäut, eine niederländische Lemsteraak am Steg, von sagen wir 13 Meter Länge. Unser Skipper besteht auf einen Liegeplatz für seine Rüm Hart, und um das kuschelige, maritime Ensemble herum wachsen mit Federstrich sieben Blockhäuser: eines für jeden plus ein zentrales Bade-, Sauna- und Partyhäuschen mit Außenküche und monströsem Grill. Alles ebenerdig, keine Stufen, keine Rollstuhlhindernisse. Und - ganz wichtig - breite Türen, damit auch der Siechende noch in seinem Pflegebett zur abendlichen Genever-Verköstigung geschoben werden kann.

Aber halt! Wer schiebt? Nach einer weiteren, die Kreativität erfrischenden Runde Merlot ist die Lösung sonnenklar. Die Tischdecke hat noch Platz für zusätzliche sechs Häuschen in einem äußeren Halbkreis. Schließlich haben die jungen Pflegerinnen von heute auch gewisse Wohnansprüche. Das Bade- und Saunahaus können sie ja mitbenutzen.

Außenrum noch ne schicke Hecke und mittig ein würdevoller Eingangsbogen wie einst bei Ben Cartwrights Ponderosa. Nur steht in diesem Fall in schönstem deutsch-niederländischen Sprachenmix 'Seniorenhafen Zwarte Tijgers' oben darüber. Als solcher ist er bei der lokalen Bevölkerung sehr beliebt. Da ist immer was los, die Musik hat Qualität, die Melodien sind bekannt und die Texte englisch, also verständlich. Besonders der örtliche Getränkehändler baut bald an und erwägt die Erweiterung um eine Kaffeeabteilung - in Holland auch gern coffee shop genannt.

Die weiteren Details der kollektiven Lebensplanungen lassen wir hier vorsichtshalber beiseite. Auffällig ist am nächsten Morgen nur, dass man sich über Nacht ganz offenbar dem verabredeten Zielalter radikal genähert hat. Zumindest motorisch. Optisch wurde es deutlich überschritten.