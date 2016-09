: Save the date – Vorträge in Hamburg

Nach viel zu langer Pause werde ich im kommenden Herbst und Winter mal wieder in Hamburg von meinem Abenteuer mit Paulinchen berichten.

Am 29. Oktober 2016 startet die Hanseboot und ich werde an allen neun Tagen der Hamburger Messe in der Hansestadt sein. Hauptsächlich bin ich zwar „nur“ als Moderator auf der zum ersten Mal in Hamburg stattfindenden Boatfit Bühne, aber im Laufe der Messe sind es auch einige Vorträge zu verschiedenen Themen geplant. Genaue Termine folgen im Oktober.

Nur um Paulinchen-Worldwide mit Schwerpunkt auf der Reise durch die USA geht es dann am 1. Februar 2017 ab 20:30 bei meinem Vortrag in den Räumen von Globetrotter.

Als Korrespondent zur See berichtet Hinnerk Weiler aus der Welt des Langfahrtseglens. Sein Artikel ist auch zu finden auf: ⛵ Paulinchen Worldwide