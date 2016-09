In Sachen Crewführung

Im Februar habe ich auf der Bremer Messe Boatfit eine Expertenrunde mit Segellehrer Richard Jeske und Diplom-Psychologin Birgit Carstensen zur modernen Crewführung moderiert.

Dabei ging es vor allem um die dringend nötigen Veränderungen im Selbstverständnis von Skippern auf Segelyachten: Weg vom althergebrachten Image des Alten, hin zu einem Miteinander unter den Gesichtspunkten moderner Teamführung, die heute auch in immer mehr Unternehmen zum Alltag gehören. Dabei kommen Konzepte aus der agilen Mitarbeiterführung und des Krisenmanagements im kleinen Maßstab an Bord zum Einsatz.

In der aktuellen Ausgabe von segeln ist eine Zusammenfassung dieser Konzepte als Anregung für angehende Skipper zu lesen. Was in darin zu Kurz kommt: Das alles kann man trainieren!

Auf www.folgenreiche-fortbildung-maritim.de schließen die Beiden eine große Lücke in der Fachausbildung zum Skipper und bieten Kurse zur Crewführung an. Außerdem arbeiten sie an einem Buch zu dem Thema.

