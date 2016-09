Olympia: Victoria Jurzcok und Anika Lorenz über ihre Chancen

Als 2012 die Entscheidung fiel, dass der 49erFX in Rio das olympische Damenskiff wird, stiegen Victoria Jurzcok und Anika Lorenz sofort um. Die Berlinerinnen kannten das Skiffsegeln schon vom 29erXX, den sie 2011/12 eine Saison lang ausprobiert hatten. Ihr Ziel war klar: die Olympischen Spiele. „Es gibt einfach nichts Höheres“, sagt Vorschoterin Anika Lorenz. Ihre Steuerfrau Victoria Jurczok erinnert sich: „Bisher hing ich während der Spiele immer zwei Wochen lang vor dem Fern­seher.“

Ihrem 49erFX-Team haben die beiden jungen Frauen den Namen ‚Challenge Gold‘ gegeben – Herausforderung Gold. Damit haben sie das Ziel benannt, aber auch eine Portion Respekt ausgedrückt. „Mit der Bronzemedaille bei der WM haben wir

gezeigt, dass wir das Potenzial haben, vorne mitzusegeln“, sagt Lorenz. „Aber wir zählen uns nicht zu den Top-Favoritinnen. Die Däninnen, die Brasilianerinnen, die Italienerinnen und die Holländerinnen sind stark. Unter den Top 8 können alle gewinnen.“

DSV-Cheftrainer David Howlett räumt Jurczok und Lorenz Medaillenchancen ein. Er lobt die Ruhe der beiden Seglerinnen. Howlett trainierte den bisher erfolgreichsten olympischen Segler Ben Ainslie, bevor der DSV ihn 2014 verpflichtete. Howlett erklärt: „Man braucht die richtige Mischung aus Anspannung und Gelassenheit, um erfolgreich zu segeln. Bei Olympischen Spielen ist es schwer. Die Aufmerksamkeit der Medien und die Hoffnungen in der Heimat sind viel größer als sonst.“

„Natürlich sind wir auch manchmal nervös“, sagt Victoria Jurczok dazu. „Aber beim Segeln lernt man, dass man sich die Bedingungen nicht aussuchen kann“, ergänzt Anika Lorenz. Noch eine Stärke, findet David Howlett. „Unverhofft kommt oft. Damit muss man als Segler umgehen können.“ Jurczok und Lorenz freuen sich auf das anspruchsvolle Revier in Rio. An die heftigen Gezeitenströmungen konnte sich die Crew bei insgesamt vier Trainingsaufenthalten vor Olympia gewöhnen.

Auch mit wechselhaften Windverhältnissen kommen die zwei klar. In Rio wird im August tendenziell eher mit schwachen Winden zu rechnen sein, aber verlassen können die Seglerinnen sich darauf nicht. „Wir hatten dort schon sehr leichten Wind, aber auch sehr viel“, sagt Jurczok. „Hack liegt uns“, meint Anika Lorenz. „Dann sind alle zu leicht. Und wir kommen technisch ganz gut klar.“ Auf Skiffs wie dem 49erFX spielt es eine große Rolle, sein Boot körperlich zu beherrschen.

„Beim Segeln denken alle, das Boot liegt am Steg, man springt drauf und fährt los. Aber unser Boot steht überhaupt nur aufrecht, wenn wir es ausbalancieren“, erklärt Lorenz. „Es kippt sofort um, wenn wir es nicht festhalten, selbst wenn es im Wind liegt.“ Der schmale Rumpf des Skiffs bietet kaum Formstabilität. Dafür ist das Segeln „schneller, sportlicher, dynamischer und aufregender.“ Und Viktoria Jurczok freut sich, dass sie nicht mehr im Sitzen segeln muss. „Das Doppeltrapez ist total cool!“

Taktisch mussten sich die Töchter segelnder Eltern umstellen. Beide kommen von Jollen. Skiffs sind viel schneller. Der aktuelle Rekord von Jurczok/Lorenz liegt bei 25 Knoten. „Ein halber Schenkel Vorsprung ist im 470er uneinholbar,“ meint Anika Lorenz, „aber im 49erFX ist ein halber Schenkel gar nichts“. Manöver kosten im Verhältnis mehr Zeit. Die Crews überlegen sich also dreimal, ob sie nicht lieber Fahrt halten. Aber vielleicht hilft Jurczok und Lorenz in Rio ihre Fähigkeit, schnell und intuitiv Entscheidungen zu treffen.