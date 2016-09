Beim Weltcup in Hyères 2016 holte Buhl Gold, bei der Weltmeisterschaft den 8. Platz. 2015 segelte er beim Weltcup in Weymouth und in Miami auf den 1. Platz.

Geb. 19.12.1989 in Immenstadt

Sportsoldat

Segelclub Alpsee-Immenstadt