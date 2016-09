Olympia: Kohlhoff/Werner nachnominiert – Deutsche Mannschaft komplett

Die Teilnehmer der deutschen Olympiamannschaft für Rio de Janeiro stehen fest. Am 13. Juli 2016 nominierte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) das Katamaran-Mixed-Team Paul Kohlhoff (21) / Carolina Werner (22) nach. Damit folgte der DOSB dem Einzelfallantrag des Deutschen Segler Verbands (DSV). Die beiden Nacra 17-Segler aus dem Kieler Yacht-Club erbrachten beim World Cup in Südengland Anfang Juni einen hervorragenden Leistungsnachweis: Sie gewannen die Silbermedaille. Insgesamt werden somit zwölf Athleten in sieben Diziplinen für Deutschland an den olympischen Segelwettbewerben teilnehmen.

„Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio bedeutet uns enorm viel. Das Ziel haben wir seit sechs Jahren, seitdem wir zusammen segeln. Es ist ein großer Traum, der in Erfüllung geht. Wir sind das jüngste Team in unserer Klasse und wollen in Rio so viel Erfahrung wie möglich sammeln“, sagte Steuermann Paul Kohlhoff.

In der letzten Nominierungsrunde wurden außerdem die Trainer Thomas Piesker (Laser Standard), Pierre Loquet (RS:X Männer), Thomas Rein (49er), Max Groy (49erFX), Marek Chocian (470er Männer und Frauen) sowie DSV-Cheftrainer David Howlett (Nacra 17) und DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner als Teamleiterin nominiert.

Die Segelwettbewerbe in der Guanabara-Bucht starten am 8. August 2016.

Alles über das deutsche Olympia-Team lesen Sie in der nächsten Ausgabe von segeln, die am 19.07.2016 erscheint.