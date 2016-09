Mit Ford an die Küste

An Bord einer J70 über das Wasser preschen und mit dem neuen Ford Ranger Unebenheiten auf der Straße und im Gelände glattbügeln. Im Juli erwartet Sie ab Hamburg ein Wochenende zwischen und an den Küsten von Nord- und Ostsee. Exklusive Locations und ein abwechslunsgreiches Prgramm erwartet Sie.

Erleben Sie mit dem Ford Ranger ein unvergessliches Wochenende zusammen mit einem guten Freund oder einer guten Freundin! Das Beste: Das Wochenende kostet Sie keinen Euro! Ford lädt Sie ein, gemeinsam mit anderen Lesern tolle Locations und den neuen Ford Ranger kennenzulernen. Insgesamt können vier Leser in zwei Teams an diesem einzigartigen Event teilnehmen. Am besten gleich bewerben!

Datum: 08. bis 10. Juli 2016

Start- und Zielort: Hamburg

Kosten: Bis auf An- und Abreise alles kostenfrei

Für Sie inklusive

1 Übernachtung in Glamping-Zelten (DZ)

1 Übernachtung in einem 3-Sterne-Hotel (DZ)

2x Frühstück

2x Abendessen

2x Lunchpakete

Alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten

Teilnahme an einem Fahrsicherheits- und Offroadtraining

Stellung eines Ford Rangers (pro Team) für das Wochenende inkl. Tanken

Rangieren mit Anhänger unter Anleitung und segeln mit der sportlichen J70

Bewerbung

Sie können sich unter www.segelnmagazin.de/rangeradventuredays bewerben. Bitte beachten Sie, dass eine Bewerbung nur als Team (2 Personen) erfolgen kann. Alle Personen müssen die Teilnahmebedingungen erfüllen. Neben ein paar Sätzen zum Team und der Angabe der erforderlichen Daten benötigen wir auch ein aussagekräftiges Teamfoto für Ihre Bewerbung! Bewerbungen sind bis zum 10. Juni 2016 möglich.

Teilnahmebedingungen

Die im Rahmen der Veranstaltung genannten Leistungen sind für die Teilnehmer kostenfrei. Um sich für die Teilnahme an den Ford Ranger Adventure Days zu bewerben müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen:

- mindestens das 18. Lebensjahr vollendet

- gültigen deutschen Führerschein

- Seglerische Erfahrung, idealerweise verfügen Sie über einen SBF See + Binnen

- Einverständnis mit den allgemeinen Teilnahme- und Haftungsbedingungen für die Ford Ranger Adventure Days

Mitarbeiter von JAHR TOP SPECIAL VERLAG, Ford, Mindshare, DMAX sowie den bei der Durchführung beteiligten Firmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Auswahl der Teilnehmer wird nach Sichtung einer Jury gelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG ist Veranstalterin der Ford Ranger Adventure Days.