Mayday Mayday

Der Segler an sich …

… ist ja auch nur ein Mensch. Und als solcher auf Kommunikation angewiesen. Was heißt angewiesen, geradezu versessen ist er auf verbalen Austausch mit seinesgleichen. Jedoch, an Bord eines neun Meter Schiffchens ist die Vielfalt der Gesprächspartner naturgemäß begrenzt, und ganz rudimentär wird es für den Alleinsegler. Dem bleibt nur das Selbstgespräch.

Um diesem Elend zu entfliehen, wurde die Funke erfunden. Eine segensreiche Einrichtung und so einfach zu bedienen. Man stellt Kanal 16 ein und quasselt drauflos. Und das besonders Schöne: Jeder in Reichweite hört mit und kann der Aufforderung zur Bevölkerung der nächsten Hafenkneipe folgen. Gern darf auch mal die Bordfrau ran und den Kolleginnen auf dem IJsselmeer von den neuesten, 2-Flammen-geeigneten Rezepten berichten. Am besten gleich mit 25 Watt, dann kann auch die Crew der Morgenröte vor Helgoland ergriffen lauschen.

So ungefähr muss die Ausgangslage gewesen sein, als nach der Funke auch Regeln für ihren Gebrauch erfunden wurden. Dummerweise erblickten gleichzeitig die Bürokratie und der Führerschein das Licht der Welt und zeugten übereifrig Kinder. Und deshalb gibt es heute das Short Range Certificate, das 'Long Range Certificate' und das - Achtung! - 'Radio Telephone Operator’s Certificate for the Radio Telephone Service on Inland Waterways' - Uff! Das war sogar den deutschen Behörden zu lang, und deshalb dürfen wir ihnen noch heute auf Knien für die schöne muttersprachliche Abkürzung UBI danken. Was aber keinesfalls als Unbedenklichkeits-Bescheinigung für Idioten am Funkgerät verstanden werden darf, auch wenn der regelmäßige Lauscher in den Ätherwelten gelegentlich zu dieser Fehlinterpretation kommen könnte.

Das Leben des Funkers ist also kompliziert. Zumindest theoretisch. Auch unser Rüm Hart-Skipper hat in noch aufnahmefähigen Jugendjahren mal was von Routine Call, Safety Call oder einem Distress Alert gehört. Hat gelernt, dass ein Silence Mayday nichts anderes als 'halt’s Maul' heißt und wie man eine Dringlichkeitsmeldung wieder aufhebt. Praktisch jedoch ist ihm der Funkverkehr auf See in dieser strengen Formalität höchst selten untergekommen. Bis drei zählen können sowieso nur die allerwenigsten Teilnehmer, und wenn doch mal einer hübsch formell und deshalb dreimal den Namen der adressierten Funkstelle ruft, wird ihm feixend zum neuen Funkschein gratuliert. Theorie und Praxis halt - man kennt das ja.

Ganz praktisch macht unser Skipper die Erfahrung, dass man sich per Funk auch einen Anschiss abholen kann, wenn auch einen sehr freundlichen. Er ist einhand unterwegs, von Kiel nach Heiligenhafen, und verwegen steckt er den Kurs ab - quer durch das Schießgebiet Todendorf. Mal sehen was passiert.

Wo er denn wohl hin wolle, fragt ihn prompt ein äußerst gut gelaunter Mensch, der sich mit Marine-Radio Todendorf vorstellt, aus dem Cockpitlautsprecher.

Äh … nach Heiligenhafen.

Okay, aber da müsse er erst einen Bogen nach Norden zur H1 fahren, meint Herr Todendorf.

Aber da liegt doch der Nordpol, Heiligenhafen hingegen im Osten, stellt der Rüm Hart Skipper seine navigatorischen Fähigkeiten unter Beweis.

Ja, das sei schon richtig, aber geradeaus fahren wäre im Moment nicht gut, rät Herr Todendorf.

Ach … warum nicht?

Herr Todendorf kichert. Weil dann die gesamte Artillerie der deutschen Ostseeküste auf ihn gerichtet sei.

Oha … unser Skipper ist sofort einsichtig … DAS ist ein Argument. Aber ein unfaires. Schließlich besteht die Bewaffnung der Rüm Hart nur aus einem Bootshaken.

Herr Todendorf lacht laut, wünscht eine angenehme Reise und verspricht, die Rüm Hart für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.