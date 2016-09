Der Segler an sich …

… ist ja auch nur ein Mensch. Und als solcher ein Genießer vor dem Herrn. Am meisten genießt er die Missgeschicke Anderer, vor allem wenn sie vor seinen Augen passieren. Das liegt in seiner Natur, er kann gar nichts dafür. Ganz große Show, wenn die Crew der bei Seitenwind einlaufenden Yacht den Luvpoller nicht erwischt und das Boot unter stimmlicher Begleitung der sich anbölkenden Besatzung quer durch mehrere leere Boxenplätze treibt. Hafenkino vom Feinsten.

Ein cineastisches Grundprinzip, das schon bei Dick und Doof für volle Kassen sorgte. Man sitzt bequem und risikolos im Sessel und lacht sich schimmelig über die Slapstick-Einlagen der Hauptdarsteller. Nein, das ist nicht gemein, und das schöne Wort 'Schadenfreude' hat auch gar nichts Hinterhältiges. Es dient nur ganz tief hinter den kognitiven Kulissen der Bewältigung eigener Dummheiten und der mentalen Vorbereitung auf kommende. Wenige Begriffe der deutschen Sprache vereinen so trefflich zwei unterschiedlich Handelnde in einem Wort - den Schaden hat der Eine, die Freude der Andere. Bei genauem Hinsehen findet sich zwischen den Buchstaben sogar eine ausgleichende Gerechtigkeit, denn garantiert werden die Beiden irgendwann die Plätze tauschen.

Diese Gewissheit hilft ungemein, wenn man selbst - natürlich höchst unfreiwillig und ohne Gage - beim Hafenkino die Hauptrolle übernimmt. Auch unser Rüm Hart-Skipper hat da so uralte, aber noch sehr lebhafte Erinnerungen im Oberstübchen. An sein allererstes Schleusenmanöver zum Beispiel. Es begab sich zu jener Zeit, als unsere freundlichen Nachbarn im Nordwesten genau diese Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Schaden und Freude voller Eifer auslebten und kultivierten. Heißt: sie schnappten sich ihr Campinggestühl und begaben sich zur damals schon alten Schleuse von Lemmer. Quasi in Tribünenformation warteten sie auf die Wassertouris, die einmal im Jahr bei ihnen Boote charterten und nun sehen mussten, wie sie damit fertig wurden. Kino geht auch an Schleusen, und nur zum Plaisir der eigenen Untertanen hat das Königreich so zahlreiche davon gebaut.

Nichts davon ahnend, aber dennoch mit schwammigen Befürchtungen, nähert sich also unser noch blutjunger Skipper mit seinem Filius in einem 25 Fuß Charterschiffchen dem frisch geöffneten Schleusentor. Mit Rückenwind. Mit kräftigem Rückenwind. Die Vorleine fliegt und erreicht ihr Ziel - ganz im Gegensatz zur Heckleine. Die Fuhre hat noch Fahrt, dampft unkontrolliert in die Bugleine ein, die unvermittelt zur Vorspring wird, und befeuert von munteren fünf achterlichen Beaufort dreht sich der Kahn um 180 Grad und zeigt der Armada von nachfolgenden Booten ungeniert den nunmehr verbogenen Bugkorb. Tosender Applaus und Gelächter von den Rängen, fehlen nur noch die Täfelchen mit den Haltungsnoten.

Des Skippers Haupt leuchtet mit dem Ausfahrtsignal farbgleich um die Wette, die Eltern unter den Zuschauern holen ihre Kinder herbei und die Älteren sind froh, dass sie sowas Schönes noch erleben durften. Heute - zwanzig Jahre später - ist unser Schleusenprofi jedenfalls heilfroh, dass es Handys und YouTube noch nicht gab.

Segler sind also ein sich selbst entertainendes Völkchen, jeder ist mal dran mit der Hauptrolle. Das kommt spontan und überraschend, und niemand weiß, wann seine Stunde schlägt. Bis dahin sitzt unser Skipper in seinem Dampfer und genießt die Darbietungen seiner Kollegen.

Nicht ohne Grund hat er sich für einen Decksalon entschieden.