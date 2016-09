hanseboot übernimmt Boatfit

Die 'hanseboot' übernimmt die Markenrechte an der Refit-Messe 'BOATFIT'. Die 'BOATFIT' wird zukünftig nicht mehr in Bremen stattfinden, sondern Teil der 'hanseboot' in Hamburg werden. Die Messemacher aus Hamburg bauen damit den Schwerpunkt Refit weiter aus. Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der Messe Bremen & ÖVB-Arena sagte: „Hier in Bremen hatte die BOATFIT, die jedes Jahr rund 12.000 Besucher anlockt, ein begrenztes Wachstumspotenzial. Die Synergien, die sich aus diesem Zusammenschluss ergeben, sind für alle Seiten von großem Vorteil.“ Bisher gab es auf dem Gelände der 'hanseboot' in Hamburg die Refit-Arena mit der gläsernen Werft, in der vor den Augen der Besucher Boote restauriert wurden. Dieser Bereich wird sich während der nächsten 'hanseboot' deutlich größer präsentieren. Zusätzliche Workshops und Vorträge, die sich besonders an Bastler und Bootseigner richten, sollen das Programm erweitern und die bisherigen Besucher der 'BOATFIT' nach Hamburg locken.

"Das Thema Refit hat in Norddeutschland einen besonderen Stellenwert. Sowohl in Hamburg als auch in Bremen sind wir uns bewusst, wie wichtig dieses Thema in der Bootsbranche ist. Daher freuen wir uns sehr, der BOATFIT und ihren Ausstellern auf der hanseboot eine neue Heimat geben zu können. Die BOATFIT hat einen hervorragenden Ruf bei Ausstellern und Besuchern“, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Die nächste 'hanseboot' findet vom 29. Oktober 2016 bis 6. November 2016 in Hamburg statt.