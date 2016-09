hanseboot ancora: Boote in ihrem Element

Zum siebten Mal findet am letzten Mai-Wochenende die 'hanseboot ancora boat show' statt. Vom 27. bis 29. Mai 2016 werden in der ancora Marina in Neustadt/Holstein über 140 Boote in ihrem Element zu sehen sein. Nach Absprache mit den Ausstellern können auch Probefahrten unternommen werden. An Land präsentieren sich in über 70 Pagodenzelten Anbieter von Ausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen rund um den Wassersport. Die Veranstaltung ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Auch das Rahmenprogramm bietet viel Abwechslung. Ein Fokus liegt auf der Sicherheit an Bord. Dazu kann auf der Meri Crash der Segelschule Well-Sailing ein Leckabwehrtraining absolviert werden. Dazu können noch Praxis-Tipps zum Einsatz der Rettungsinsel, der Handhabung pyrotechnischer Seenotsignale oder für den Fall eines MOB eingeholt werden. Richtig brandheiß wird es in der Übungsanlage der Feuerwehr. Mit Handfeuerlöschern wird gegen kleinere Brände vorgegangen.

Ein Seenotkreuzer der DGzRS fährt mehrmals täglich mit Besuchern hinaus und geben Einblick in ihre Arbeit. Treffpunkt ist jeweils in der Nähe des Aktionsbereiches.

Weitere Informationen unter: hanseboot-ancora.de/programm