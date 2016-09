Frische Kochideen für unterwegs

Frische und leckere Gerichte, die sich auch unterwegs mit wenig Platz, Ausrüstung und Flammen kochen lassen. Das ist die Grundidee hinter Campers Kitchen. Denn die richtige Outdoor-Romantik kommt am besten auf, wenn man Tütensuppe und Konserven gleich zu Hause lässt. Alle Rezepte haben wir in einem Ford Nugget Camper entwickelt und erprobt. Die kulinarischen Gastgeber: Zwei Brüder aus Berlin! Die Gebrüder Eggert sind Köche mit Leib und Seele und stehen für eine moderne frische Küche, die auf regionale und natürliche Produkte setzt. Das spricht sich rum: Im Jahr 2015 reisten die beiden Brüder als offizielle kulinarische Botschafter Berlins zur Expo nach Mailand.

Mit ‚Campers Kitchen’ zeigen die zwei Brüder wie einfach man sich unterwegs lecker und einfach bekochen kann. Das Besondere: Für jedes Rezept steht auch eine kostenfreie Videoanleitung zur Verfügung.

Zusammen mit den Gebrüdern Eggert war ‚Campers Kitchen’ zwei Tage im Ford Nugget in Schleswig-Holstein unterwegs um die Rezepte in einer kleinen Campingküche zu testen, wie es sie unter anderem auch an Bord von Kleinkreuzern gibt. Tolle Location, viel Spaß und einfach köstliche Rezepte waren das Ergebnis. Wir möchten Sie daran teilhaben lassen: Fünf leckere Rezepte mit Wild, Fisch oder als vegetarische Alternative bieten für jeden Gaumen ein neues Camping-Geschmackserlebnis. Auf der Webseite www.campers-kitchen.de finden Sie alle Rezepte mit einer ausführlichen Anleitung und Video zum Nachkochen. Natürlich kostenlos!

Also: Zukünftig bleibt die Konserve und die Tütensuppe im Regal denn mit frischen Zutaten lassen sich auch mit in kleinen Küchen schnelle leckere Rezepte auf den Cockpittisch zaubern.

Jetzt schnell Appetit holen und ran an die Campingkocher!

