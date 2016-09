Extreme Sailing Series: Mitsegeln in Hamburg

Zusammen mit Land Rover verlosen wir einen Platz an Bord des GC32-Katamarans der Land Rover BAR Academy in Hamburg am Freitag, den 29. Juli 2016.

Das Segeln an Bord des Katamarans findet allerdings nur bei passendem Wetter statt, um niemanden zu gefährden. Es wird gebeten, körperlich fit zu sein und Wechselkleidung mitzubringen. Zusätzlich erhält die Gewinnerin oder der Gewinner zwei VIP-Tagesticket, mit dem er/sie und eine Begleitperson unter anderem Zutritt zur Land Rover Lounge erhalten.

Die Extreme Sailing Series gastiert zum wiederholten Male in Hamburg. Schon im letzten Jahr entstanden spektakuläre Bilder vor der Hafenkulisse der Hansestadt. In diesem Jahr spricht vieles dafür, dass es noch atemberaubender wird, denn die Kats lernten in diesem Jahr das Fliegen. Auf ihren Foils werden die Kats vor der Elbphilharmonie durch das Wasser schneiden. Nehmen Sie die Chance wahr und ergattern Sie sich einen Platz an Bord der foilenden Katamarane.

Schicken Sie dazu eine E-Mail an:

red.segeln @ segelnmagazin.de

Betreff: Extreme Sailing

Schreiben Sie uns in der Mail noch ihre Kontakdaten und vergessen Sie nicht, uns Ihre Telefonnummer (+Mobil) mitzuteilen, damit wir Sie im Falle des Gewinnes erreichen können.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 27. Juli um 11.00 Uhr.

Viel Erfolg!