boot Düsseldorf: Eintrittskarten zu gewinnen

Am 21. Januar 2017 ist es wieder soweit: Die boot Düsseldorf öffnet für neun Tage ihre Tore. Rund 1.800 Aussteller aus 65 Ländern präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen des Wassersports. Wir verlosen 100 Eintrittskarten. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, schreiben Sie eine e-Mail an:

red.segeln@segelnmagazin.de

oder per Post:

Jahr Top Special Verlag

Redaktion segeln

Troplowitzstraße 5

22529 Hamburg

Einsendeschluss ist der 14.01.2017. Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

www.boot.de